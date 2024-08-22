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В Индонезии тело 54-летней женщины нашли внутри крокодила

Daily Star: тело 54-летней женщины нашли внутри крокодила в Индонезии

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В Индонезии тело 54-летней женщины нашли внутри крокодила, пишет Daily Star. Предполагается, что хищник напал на нее, когда она была у реки.

Как пишут СМИ, Халима Рахакбау собирала моллюсков рядом с рекой. В какой-то момент на нее напал крокодил и начал тащить на дно. Это заметил проходивший мимо мужчина, который узнал женщину по ногам и сообщил ее семье о нападении.

«Я увидел, что кто-то плывет, но не мог разглядеть тело. Увидел только ноги», — вспоминает очевидец.

Позже крокодила, напавшего на женщину, нашли полицейские. Хищник был ликвидирован, а внутри него нашли тело Рахакбау.

«Она ушла рано утром, потому что боялась, что к полудню уровень реки поднимется», — рассказала родственница Халимы.

Ранее в Австралии крокодил напал на ветеринара, который осматривал ему зубы, и едва не откусил мужчине голову.

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