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В Карачаево-Черкесии спасатели ищут туристов, застрявших в ущелье Гоначхир

Mash: семь туристов застряли в ущелье в Карачаево-Черкесии из-за лесного пожара

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РИА «Новости»

Группа туристов застряла в ущелье Гоначхир, расположенном на горной территории Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В материале уточняется, что выбраться из ущелья не могут семь человек. Причиной происшествия послужил сильный лесной пожар, который начался в данном районе региона еще вечером 21 августа.

«Угрозы населенным пунктам нет», — говорится в публикации.

По информации журналистов, всего на помощь туристам отправились 40 сотрудников МЧС РФ. Им приходится работать в сложных условиях, так как дым от огня существенно снизил видимость.

20 августа в Кош-Агачском районе Республики Алтай пропал турист из Новосибирска. Мужчина исчез во время перехода через перевал Маашей-Абыл-Оюк.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что путешественник не зарегистрировал свой поход официально. Но, уже находясь в горах, он позвонил в экстренные службы и заявил, что попал под сильный снегопад. После этого турист больше не выходил на связь.

Ранее на острове Сахалин внедорожник с туристами рухнул со скалы.

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