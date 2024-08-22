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В Петербурге ищут мужчину, который домогался подростка в метро

В Петербурге мужчина приставал к 16-летней школьнице в метро

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

В Петербурге неизвестный домогался подростка на станции метро в центре города. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на осведомленный источник.

О ситуации стало известно после того, как в полицию обратилась мать пострадавшей. По ее словам, инцидент произошел на станции метро «Адмиралтейская». Дома 16-летняя школьница рассказала об этом матери. О деталях не сообщается.

«На молодого худощавого мужчину составили ориентировки и отправили их в территориальные отделы и управления полиции», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге задержали учительницу, которая хотела ребенка от своего ученика. По словам родителей, женщина распускала слухи о беременности от молодого человека, когда он учился в девятом классе.

Из-за этого школьнику пришлось перейти в другое учебное учреждение, но после этого россиянка стала писать ему в соцсетях. Женщина попросила юношу стать донором биологического материала. В какой-то момент она подкараулила отца подростка около подъезда и россиянин написал заявление в полицию.

Ранее петербуржец преследовал 15-летнюю девочку и пристал к ней в подъезде ее дома.

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