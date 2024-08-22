Сотрудников морского порта «Кавказ» эвакуировали после атаки ВСУ

Сотрудники морского порта «Кавказ» были эвакуированы, ситуация находится на контроле у экстренных и силовых служб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтранса РФ.

«Ситуация в морском порту «Кавказ» находится на контроле у экстренных и силовых служб», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что спасательное судно и пожарный поезд находятся на пути в порт «Кавказ». Информация о пострадавших уточняется.

Днем 22 августа очевидцы сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Позже информацию подтвердили в оперштабе. В результате удара на месте начался крупный пожар.

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков позже уточнил, что на борту парома находилось 30 цистерн с топливом. В экстренных службах добавили, что во время атаки на пароме присутствовал экипаж из пяти человек.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины.