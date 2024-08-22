В Крыму опровергли данные о дефиците топлива из-за атаки ВСУ на порт «Кавказ»

Распространяемые в сети сообщения, согласно которым удар украинских войск по порту «Кавказ» в Краснодарском крае якобы негативно повлиял на поставки топлива в Крым, представляют собой «вбросы и провокацию». Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, топливо поступает на полуостров разными маршрутами. Лишь портами они не ограничиваются.

«Фиксируем массовые вбросы врага по ситуации с топливом. Очередная провокация», — подчеркнул Крючков, тем самым опровергнув данные о дефиците ресурсов в республике.

В то же время советник главы региона призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 22 августа атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае. В оперативном штабе региона рассказали, что целью украинских войск был железнодорожный паром с 30 топливными цистернами на борту. Из-за действий ВСУ судно ушло под воду.

После удара на территории гавани произошел пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Сейчас возгорание ликвидируют сотрудники экстренных служб, при этом им пришлось задействовать пожарный поезд.

Telegram-канал Mash утверждает, что для атаки украинские бойцы использовали ракету Storm Shadow. Иную версию произошедшего выдвинул Telegram-канал SHOT, по данным которого, удар был нанесен при помощи ракеты «Нептун».

Ранее в экстренных службах рассказали, сколько человек могли находиться на атакованном пароме в порту «Кавказ».