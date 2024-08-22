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Экс-адвокат похитил более 109 млн рублей у компаний и получил срок 11 лет

Саратовского экс-адвоката осудили на 11 лет за хищение более чем 109 млн рублей

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Суд вынес приговор бывшему адвокату из Саратовской области, которого вместе со знакомой подозревали в легализации средств. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина работала в сфере бухгалтерского учета и сотрудничала с 16 юридическими лицами. С экс-адвокатом они вступили в сговор, в рамках которого злоупотребили доверием руководителей компаний и украли с их счетов более 109 миллионов рублей.

Правоохранители деятельность мужчины и женщины пресекли.

«На имущество фигурантов по ходатайству следователя был наложен арест», – поделились в ведомстве.

Суд признал экс-адвоката виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы, знакомая отправится в места лишения свободы на семь лет. Оба будут отбывать срок в колонии общего режима.

Помимо этого, в пользу потерпевших суд взыскал более 109 миллионов рублей. Квартиры и нежилые помещения фигурантов конфискованы в собственность государства.

Ранее на Урале глухонемой иностранец создал финансовую пирамиду и наживался на инвалидах.

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