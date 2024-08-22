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Атакованный ВСУ паром затонул в порту «Кавказ»

Атакованный ВСУ паром с цистернами затонул в краснодарском порту «Кавказ»

Железнодорожный паром, попавший под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), затонул в кубанском порту «Кавказ». Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«В результате полученных повреждений паром в акватории порта «Кавказ» затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет», — отмечается в сообщении.

22 августа власти Краснодарского края заявили, что ВСУ атаковали в порту «Кавказ» железнодорожный паром с цистернами, в которых находились горюче-смазочные материалы. На месте удара произошел пожар. Для тушения огня был направлен пожарный поезд.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ выпустили ракету Storm Shadow в паром «Акватрейдер», который перевозил топливо. При этом Telegram-канал SHOT утверждает, что ВСУ атаковали пришвартованное судно ракетой «Нептун», а атака велась предположительно из Одесской области.

В экстренных службах сообщили, что пять членов экипажа могли находиться на пароме в момент атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что на атакованном ВСУ пароме было 30 цистерн с топливом.

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