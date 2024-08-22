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В Новороссийске четверо мужчин вывезли в лес должника из-за 1,7 млн рублей

На Кубани мужчину вывезли в лес из-за долга в 1,7 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Новороссийске за вымогательство будут судить четырех местных жителей, они вывезли человека в лес на окраине города, избили его, угрожали ножом и требовали 1,7 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, житель Новороссийска задолжал своему знакомому и не мог вернуть долг в течение нескольких лет. Злоумышленник, решив вернуть свои средства вместе с тремя подельниками, потребовали у должника деньги, завысив при этом сумму.

Новороссийцы вывезли мужчину в лес, нанесли ему побои и, угрожая ножом, вымогали 1,7 млн рублей. Всех подозреваемых удалось задержать, в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигурантам дела может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иностранцев задержали за похищение человека и вымогательство. В похищении участвовали несколько жителей одной из республик Средней Азии. Один из них написал 26-летнему россиянину от лица девушки и предложил встретиться, пострадавшего привезли в автосервис на Южной улице. Там пленника заперли и продолжили избивать. У молодого человека забрали телефоны и паспорт. После этого они потребовали у пострадавшего 100 тысяч рублей, чтобы никто не узнал порочащую его информацию.

Ранее в Тюменской области мужчина вывез в лес бывшую жену и приковал ее к дереву цепью.

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