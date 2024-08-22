В ДНР попрощались с погибшими в Курской области участниками «Народного фронта»

В Донецке прошли похороны активистов «Народного фронта» Давида Соколова и Николая Ковалева, погибших при оказании помощи жителям Курской области. Об этом в своем Telegram-канал сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, очень тяжело провожать в бессмертие настоящих героев, особенно таких молодых.

«Николаю Ковалеву было 22, Давиду Соколову – 21. Каждый из них полжизни прожил на войне. И война не обозлила их. Наоборот, они выросли бесстрашными, добрыми, отзывчивыми парнями, свою жизнь посвятили помощи людям», — написал он.

Глава региона напомнил, что Соколов и Ковалев начали свой волонтерский путь в «Народной дружине ДНР», а продолжили в команде «Народного фронта».

«Они совершили немало мужественных поступков, помогая землякам в Донбассе. В числе первых после обстрелов оказывали помощь тем, у кого повреждалось жилье, постоянно ездили в освобожденные Мариуполь и Авдеевку. И когда понадобилась помощь братскому региону, парни пошли туда, где их поддержка была необходима больше всего. В Курской области они, оказывая помощь, проявили отвагу и бесстрашие», — подчеркнул Пушилин.

Как рассказал Пушилин, ребята учились на историческом факультете Донецкого университета.

«Они хотели заниматься историей, а теперь сами вошли в героическую историю России. Глубокие соболезнования близким, друзьям и всей команде «Народного фронта», — добавил он.

Также Пушилин отметил, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал семьям Соколова и Ковалева награду от президента России Владимира Путина — орден Мужества. В свою очередь, от ДНР ребят посмертно наградили орденами республики.