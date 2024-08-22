В Белой Церкви под Киевом загорелся склад с фейерверками

В Белой Церкви под Киевом произошел пожар на складе с фейерверками. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в городе слышны взрывы. На кадрах поднимается густой черный дым. Что стало причиной пожара — не уточняется.

В начале августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Белой Церкви в Киевской области были поражены склады, где, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном. Лебедев, ссылаясь на свой источник, сообщил, что удар был нанесен по бывшему арсеналу вооружений полка дальней авиации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ЕС допустили, что снятие запрета на удары оружием Запада по РФ приведет к миру.