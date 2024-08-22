Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае взрыв в доме произошел из-за пьяных жильцов, демонтировавших плиту

СК: причиной взрыва с Кизеле стала утечка газа из демонтированной плиты

Следователи установили предварительную причину взрыва в доме в Пермском крае. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, двое жильцов дома, где произошел хлопок, пытались демонтировать газовую плиту. В этот момент оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате произошла утечка газовой смеси и ее воспламенение.

«В результате одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован в медицинское учреждение. Поиски второго мужчины продолжаются», – поделились в ведомстве.

Следователи обратили внимание и на управляющую компанию, которая обслуживала дом. На данный момент там проводятся обыски.

Хлопок в доме Кизела произошел утром 22 августа. Взрыв привел к разрушению нескольких квартир, один человек оказался в больнице, еще один от госпитализации отказался. В некоторых источниках появлялась информация о том, что причиной произошедшего стала газовая колонка.

Ранее в Кизеле сотрудники МЧС спасли двух котов из разрушенного взрывом дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами