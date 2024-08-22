В Пермском крае взрыв в доме произошел из-за пьяных жильцов, демонтировавших плиту

Следователи установили предварительную причину взрыва в доме в Пермском крае. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, двое жильцов дома, где произошел хлопок, пытались демонтировать газовую плиту. В этот момент оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате произошла утечка газовой смеси и ее воспламенение.

«В результате одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован в медицинское учреждение. Поиски второго мужчины продолжаются», – поделились в ведомстве.

Следователи обратили внимание и на управляющую компанию, которая обслуживала дом. На данный момент там проводятся обыски.

Хлопок в доме Кизела произошел утром 22 августа. Взрыв привел к разрушению нескольких квартир, один человек оказался в больнице, еще один от госпитализации отказался. В некоторых источниках появлялась информация о том, что причиной произошедшего стала газовая колонка.

Ранее в Кизеле сотрудники МЧС спасли двух котов из разрушенного взрывом дома.