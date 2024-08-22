В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя возобновил работу. Об этом сообщается в Telegram-канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения ввели в 16:55 мск. При этом причины такого решения не уточнялись.

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — говорится в заявлении, опубликованном в 17:14 мск.

22 августа Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о появлении в небе над акваторией Черного моря большого количества разведывательных самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. В материале подчеркивалось, что в таких ситуациях «ничего хорошего обычно не происходит».

Утром в тот же день в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим действовал на территории города в течение 15 минут. О том, что угроза миновала, губернатор населенного пункта Михаил Развожаев заявил в 11:17 мск.

В ночь на 20 августа в воздушном пространстве Крыма сбили два украинских дрона. По информации министерства обороны РФ, для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа.

Ранее в Севастополе заявили, что ВСУ запустили в сторону Крыма ракеты-обманки.