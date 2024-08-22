Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ

Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием столичных МФЦ

close
100%
РИА «Новости»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников столичных многофункциональных центров (МФЦ), которые 22 августа отмечают 13-летие с момента открытия первого офиса «Мои Документы».

По ее словам, за прошедшее время в Москве не осталось ни одного района без офиса госуслуг.

«Мы провели много опросов. По мнению подавляющего большинства жителей столицы, московский МФЦ – это та служба, которой горожане больше всего доверяют. Ответственно заявляю, что для всех государственных структур вы являетесь образцом, высшая планка, к которой нужно стремиться», — заявила она.

В честь праздника сотрудникам центров подарили праздничный торт, который весит 10 кг. Его испекли студенты кондитерских и поварских специальностей из колледжей Москвы.

Заместитель мэра столицы также сообщила, что с 20 по 25 августа МФЦ организовали для жителей города праздничную программу. Гости офисов смогут посетить мастер-классы по рисованию и каллиграфии, сделать картину из эпоксидной смолы, а также узнать, как создать собственное генеалогическое древо.

Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников на «Госуслугах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами