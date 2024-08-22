Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников столичных многофункциональных центров (МФЦ), которые 22 августа отмечают 13-летие с момента открытия первого офиса «Мои Документы».

По ее словам, за прошедшее время в Москве не осталось ни одного района без офиса госуслуг.

«Мы провели много опросов. По мнению подавляющего большинства жителей столицы, московский МФЦ – это та служба, которой горожане больше всего доверяют. Ответственно заявляю, что для всех государственных структур вы являетесь образцом, высшая планка, к которой нужно стремиться», — заявила она.

В честь праздника сотрудникам центров подарили праздничный торт, который весит 10 кг. Его испекли студенты кондитерских и поварских специальностей из колледжей Москвы.

Заместитель мэра столицы также сообщила, что с 20 по 25 августа МФЦ организовали для жителей города праздничную программу. Гости офисов смогут посетить мастер-классы по рисованию и каллиграфии, сделать картину из эпоксидной смолы, а также узнать, как создать собственное генеалогическое древо.

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