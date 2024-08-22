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Пассажирка поезда «Москва-Воронеж» устроила дебош и схватила полицейского за горло

В Воронеже пьяную пассажирку задержали за дебош и нападение на полицейского

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 Global Look Press

Пассажирка поезда, следовавшего из Москвы в Воронеж, устроила дебош и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Пьяная женщина, по данным источника, не хотела оплачивать счет в вагоне-ресторане, поэтому выкрикивала ругательства и вела себя неуважительно по отношению к окружающим.

Россиянка продолжила дебош возле поезда, где на нее обратила внимание сотрудница Юго-Восточного ЛУ МВД РФ и потребовала перестать кричать. Она также хотела, чтобы женщина отправилась с ней в отделение, где на россиянку составят протокол об административном нарушении.

Это не понравилось пассажирке, поэтому она напала на правоохранителя, схватила за горло и пыталась ударить.

В результате после процессуальной проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело.

До этого в Москве арестовали гражданина США, который устроил дебош в отеле. Администраторы отказались заселять его, после чего он стал вести себя неуважительно и был доставлен в полицию, где ударил сотрудника правоохранительных органов.

Ранее россиянка устроила драку в израильском аэропорту, когда ей отказали во въезде.

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