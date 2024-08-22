В Рубцовске 16-летний байкер попал под поезд

В Рубцовске подростка на мотоцикле сбил поезд, юноша пересекал переезд на мотоцикле, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в черте Рубцовска вечером 21 августа, юноша на мотоцикле пересекал железнодорожные пути по пешеходному настилу перед движущимся составом.

Грузовой поезд не смог остановиться и сбил подростка, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Карелии женщина попала под поезд, 53-летняя местная жительница вместе со спутником собирала в лесу ягоды, выйдя из чащи пара решила перейти железную дорогу в неположенном месте. Мужчина перешел пути, а женщина рассыпала ягоды на железнодорожном полотне и решила собрать их в момент приближения состава. Машинист грузового поезда, заметив людей, стал подавать сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, россиянку задело правой стороной габарита электровоза. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Московской области девочка-подросток попала под поезд и выжила.