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Стало известно, из-за чего могла утонуть яхта Bayesian у берегов Сицилии

Глава построившей Bayesian компании назвал возможную причину ее крушения

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IMAGO/Peter Seyfferth via Reuters

Причиной крушения у берегов Сицилии яхты Bayesian могли стать ошибки экипажа и пассажиров. Об этом Corriere della Sera заявил Джованни Костантино, глава компании The Italian Sea Group, которая построила данное судно.

Он отметил, что список ошибок «очень длинный».

«Люди не должны были находиться в каютах, судно не должно было стоять на якоре», — сказал специалист.

По его словам, экипаж должен был знать о том, что приближается шторм, так как это было указано в прогнозе погоды. Лодки рыбаков в этот день не выходили в море.

При этом Костантино утверждает, что яхта Bayesian была практически непотопляемой, но затонула из-за череды ошибок.

Парусное судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия, 19 августа. Яхта шла под флагом Великобритании, и большинство пассажиров на ее борту были подданными этого государства. Еще несколько человек были родом из Новой Зеландии, Шри-Ланки и Ирландии. На борту находился британский технологический магнат Майк Линч.

Ранее в сети появились кадры крушения яхты Bayesian.

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