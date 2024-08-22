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Политолог заявил об усилении социальной государственной политики

Политолог Майоров: здоровье будущих поколений критически важно для госполитики

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Shutterstock

Наличие в стране таких высокотехнологичных больниц, как Детский клинический центр им Леонида Рошаля — наглядная демонстрация устойчивой ориентации президента России Владимира Путина и правительства на форсированное усиление социальной государственной политики. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета российского движения детей и молодежи «Движение первых» Арсений Майоров.

Политолог отметил, что Детский клинический центр имени Леонида Рошаля является одним из главных учреждений передовых медицинских практик в стране.

«Уровень развитости медицинской инфраструктуры во многом демонстрирует общий уровень развития страны и тех условий, в которых живут граждане», — заявил Арсений Майоров, комментируя посещение президентом центра Рошаля.

По его словам, это особенно актуально в контексте обсуждения уровня жизни детей, который должен находится на самом высоком уровне.

«Здоровье будущих поколений нации имеет критически важное значение для российской государственной политики», — считает политолог.

Он добавил, что сегодня необходимо не только обеспечивать базовые условия для комфорта граждан, но и создавать возможности для апробации и использования новых подходов и технологических решений для качественного повышения уровня жизни людей.

Накануне президент России Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля (ДКЦ) в подмосковном Красногорске. Глава государства пообщался со специалистами центра и побеседовал с пациентами.

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