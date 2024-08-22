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В Челябинске ребенок едва не лишился пальца, засунув его в овощерезку

В Челябинске ребенок играл с овощерезкой и чуть не остался без пальца

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УБЖ/VK

В Челябинске помощь спасателей потребовалась восьмилетнему школьнику, который застрял в овощерезке. Об этом сообщает городское управление безопасности жизнедеятельности на официальной странице во «ВКонтакте».

В экстренные службы обратились родители восьмилетнего мальчика, они сообщили, что сын играл с овощерезкой, надел на палец острую металлическую деталь и застрял. Помочь ребенку родители не смогли и обратились к спасателям.

Специалисты Челябинской городской спасательной службы распилили металл и освободили палец школьника из ловушки. Медицинская помощь младшекласснику не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Тольятти ребенок пострадал, играя на детской площадке во дворе дома, нога девочки застряла в сиденье на карусели. Инцидент произошел на детской площадке во дворах жилых домов по улице Ворошилова, дети катались на карусели. В какой-то момент восьмилетняя девочка застряла ногой в конструкции сиденья. Чтобы освободить ребенка специалистам спасательной службы пришлось применять гидравлический инструмент. Потребовалась ли девочке помощь медиков — неизвестно.

Ранее в Новосибирске спасателям пришлось вырезать голову ребенка из горшка.

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