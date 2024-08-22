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Родителям объяснили, как выбрать стол и стул для школьника

Ортопед Викторов: стол и стул для школьника нужно покупать на вырост

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Freepik

Чтобы выбрать стол и стул для школьника, достаточно знать его рост и вес. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил ортопед Алексей Викторов.

«Сейчас большой выбор столов и стульев с регулируемой высотой. Есть смысл приобретать именно такую мебель, «на вырост». Тогда не придется ее часто менять по мере того, как ребенок будет расти», — посоветовал врач.

Он подчеркнул, что крайне важно то, как школьник сидит за столом. Стопа, по его словам, должна полностью находиться на полу под углом 90 градусов к голени. Колени и локти должны быть согнуты также под прямым углом.

Если высота стола подобрана правильно, при сгибе локтя указательный палец должен находиться у виска, обратил внимание специалист.

Заместитель главного врача Химкинской больницы по детству Нарине Сугян до этого объяснила, как выбрать ребенку школьную обувь. Она отметила, что ботинки нужно приобретать с запасом в 1-1,5 см, поскольку нога растет.

Носок, по ее словам, должен быть достаточно широким, чтобы не нарушалось кровообращение. Также врач посоветовала приобретать обувь с каблуком высотой от двух до четырех сантиметров. Плоская подошва вредна, как и высокие каблуки, подчеркнула она.

Ранее родителям рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника.

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