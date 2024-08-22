Немецкий корвет прибыл в Лондон под звуки марша из «Звездных войн»

Немецкий корвет «Брауншвейг» по прибытии в Лондон включил композицию «Имперский марш» из серии фильмов «Звездные войны». Об этом сообщает Focus.

Издание опубликовало видео, как корабль медленно идет по Темзе недалеко от Тауэрского моста с построенным на палубе экипажем под звуки «Имперского марша».

Позднее представитель Военно-морских сил (ВМС) Германии подтвердил, что «Брауншвейг» зашел в Темзу под звуки «Имперского марша». Он подчеркнул, что выбор мелодии стал прерогативой капитана и не несет в себе никакого глубинного смысла.

В начале мая фрегат ФРГ «Гессен» вернулся домой после завершения участия в миссии против йеменских хуситов. В минобороны ФРГ сообщали о завершении миссии «Гессена» в Красном море 20 апреля. Отмечалось, что с августа по декабрь вместо него к миссии присоединится фрегат «Гамбург».

Ранее в Германии рассказали о нехватке оснащения для армии.