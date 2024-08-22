Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий корвет прибыл в Лондон под звуки марша из «Звездных войн»

Focus: корвет «Брауншвейг» включил «Имперский марш» по прибытии в Лондон

Немецкий корвет «Брауншвейг» по прибытии в Лондон включил композицию «Имперский марш» из серии фильмов «Звездные войны». Об этом сообщает Focus.

Издание опубликовало видео, как корабль медленно идет по Темзе недалеко от Тауэрского моста с построенным на палубе экипажем под звуки «Имперского марша».

Позднее представитель Военно-морских сил (ВМС) Германии подтвердил, что «Брауншвейг» зашел в Темзу под звуки «Имперского марша». Он подчеркнул, что выбор мелодии стал прерогативой капитана и не несет в себе никакого глубинного смысла.

В начале мая фрегат ФРГ «Гессен» вернулся домой после завершения участия в миссии против йеменских хуситов. В минобороны ФРГ сообщали о завершении миссии «Гессена» в Красном море 20 апреля. Отмечалось, что с августа по декабрь вместо него к миссии присоединится фрегат «Гамбург».

Ранее в Германии рассказали о нехватке оснащения для армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами