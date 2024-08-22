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Серийный вор в Подмосковье пытался украсть алкоголь, сигареты и еду, но попался полиции

В Подмосковье серийный вор попался во время ограбления магазина

В Подмосковье серийного вора поймали во время кражи алкоголя, сигарет и еды из магазина. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Химки. Злоумышленник в темное время суток разбил стеклянные двери магазина на проспекте Мира тротуарной плиткой, проник внутрь и попытался украсть оттуда еду, табак и алкоголь на общую сумму более, чем в 54 тысячи рублей.

В это время представителю супермаркета поступило оповещение о проникновении в магазин, и он обратился в полицию. Прибывшие на место стражи порядка поймали вора на выходе из магазина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что фигурант ранее неоднократно был судим за кражи.

Ранее в Карелии мужчина подпилил дверь магазина и унес колбасу.

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