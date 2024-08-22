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В Ярославской области четырехлетний ребенок провалился в колодец во время прогулки

В Ярославской области четырехлетнего мальчика нашли в колодце возле дома

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

В поселке Борисоглебский маленький ребенок провалился в открытый распределительный колодец и не смог выбраться. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ярославской области.

Инцидент произошел 20 августа в Борисоглебске, маленький ребенолодца. По данным местных СМИ, мальчик играл во дворе дома с другими детьми и пропал, ребенка искали всю ночь.

Обнаружить мальчика удалось только на следующее утро, спасти его не удалось. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело. По предварительной информации, колодец является собственностью промышленного предприятия. В настоящее время следователи выясняют, кто был ответственен за его безопасную эксплуатацию.

До этого сообщалось, что в Саратовской области устанавливаются обстоятельства травмирования шестилетнего ребенка, мальчик провалился в открытый колодец во время прогулки. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован с травмами.

Ранее в Курской области мальчик спас провалившегося в открытый люк приятеля.

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