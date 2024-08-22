Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое полицейских спасли девушку, застрявшую в реке в Перми

В Перми полицейские спасли девушку, застрявшую в реке

close
100%
МВД Медиа

В Перми двое полицейских пришли на помощь девушке, которая не могла самостоятельно выбраться из реки. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на набережной реки Камы. Двое полицейских во время дежурства услышали женские крики, последовали на звук и увидели девушку, которая стояла по грудь в воде и безуспешно пыталась выбраться на сушу. Вокруг нее собрались прохожие, старавшиеся оказать помощь, но успехом это не увенчалось.

Стражи порядка не растерялись и использовали ремень в качестве каната, которым вызволили девушку из водоема. После этого они отвезли ее в отдел полиции и связались с ее родственниками.

Девушка оказалась 16-летней местной жительницей. Она рассказала, что поскользнулась на плитке и упала в воду. Родители поблагодарили полицейских за спасение дочери.

Ранее полицейские спасли вора, который застрял между двумя домами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами