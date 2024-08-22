Двое полицейских спасли девушку, застрявшую в реке в Перми

В Перми двое полицейских пришли на помощь девушке, которая не могла самостоятельно выбраться из реки. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на набережной реки Камы. Двое полицейских во время дежурства услышали женские крики, последовали на звук и увидели девушку, которая стояла по грудь в воде и безуспешно пыталась выбраться на сушу. Вокруг нее собрались прохожие, старавшиеся оказать помощь, но успехом это не увенчалось.

Стражи порядка не растерялись и использовали ремень в качестве каната, которым вызволили девушку из водоема. После этого они отвезли ее в отдел полиции и связались с ее родственниками.

Девушка оказалась 16-летней местной жительницей. Она рассказала, что поскользнулась на плитке и упала в воду. Родители поблагодарили полицейских за спасение дочери.

Ранее полицейские спасли вора, который застрял между двумя домами.