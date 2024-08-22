Россиянин принял расклейщицу объявлений за закладчицу и избил ее

В Тольятти ранее судимый местный житель получил 11 месяцев исправительных работ за избиение девушки во дворе жилого дома, он принял расклейщицу объявлений за закладчицу наркотиков. Об этом сообщает kp.ru.

Дважды судимый житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела, жестоко избив во дворе дома молодую женщину, которая расклеивала в подъезде объявления. Тольяттинец перепутал ее с закладчицей и несколько раз ударил, в том числе кулаком в глаз.

Потерпевшая сняла побои и обратилась в полицию, хулигана задержали. Мужчина признал свою вину и выплатил избитой им девушке небольшую компенсацию. На время разбирательств мужчину отправили под подписку о невыезде. Учитывая непогашенную судимость, суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде 11 месяцев исправительных работ.

До этого сообщалось, что на севере Петербурга двое нетрезвых приятелей нападали на прохожих, вооружившись столярным молотком и гвоздодером. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Состояние 28-летнего петербуржца медики оценивают как тяжелое, у него диагностировано колото-резанное ранение грудной клетки. Второй пострадавший — 28-летний уроженец Башкирии после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Нападавших удалось задержать.

Ранее пермский разбойник ударил мужчину ножом в голову, вымогая деньги в подъезде.