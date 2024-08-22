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Москвичку в розыске задержали сразу после рождения тройни в роддоме

Mash: в Москве женщину задержали в роддоме после рождения тройни

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Freepik.com

Роды в перинатальном центре закончились для москвички визитом правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину доставили в медицинское учреждение, где она успешно родила тройню. При этом документов при россиянке не было, во время беременности пациентка не наблюдалась в больнице.

Врачам 38-летняя женщина показалась подозрительной, поэтому они обратились в правоохранительные органы. Силовики оперативно прибыли на место. Выяснилось, что россиянка находится в розыске и является фигуранткой уголовного дела о краже.

«В ее послужном списке уже есть судимости за грабеж и кражу, а еще взыскания по алиментам на содержание детей», – сообщается в публикации.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Полиция тем временем проводит все необходимые мероприятия.

До этого в Ростове-на-Дону неизвестная женщина оставила в больнице новорожденных близнецов и ушла. Оба были доношенными, но у них наблюдались проблемы с дыханием. Врачи спасли детей, на данный момент они уже покинули перинатальный центр.

Ранее женщина из Вологды отказалась от ребенка после отправки его отца на СВО.

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