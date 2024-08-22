Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Существует риск потери отопления в Белгороде зимой. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что нужно сформировать мобильный резерв генераторов.

«Для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности», – сказал Гладков.

Он добавил, что энергоснабжающие предприятия в данный момент готовятся к сложной зиме.

Также глава Белгородской области в ходе оперативного совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на прокладку оптического волокна в приграничье.

Днем 22 августа Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание по ситуации в приграничных регионах страны.

Ранее Гладков назвал ситуацию в Белгородской области сложной.