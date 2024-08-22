В США мужчину, сделавшего пересадку волос, сняли с рейса, пишет Mirror. Бортпроводники посчитали, что состояние здоровья пассажира вызывает опасения.

Эрнесто Эрнандес-Гарнье сделал пересадку волос и поднялся на борт самолета вместе со своей девушкой, чтобы вернуться домой после операции. На голове у мужчины была специальная повязка, которую бортпроводники попросили снять. Американец отказался выполнить это требование, заявив, что у него нет запасной.

Это напугало бортпроводников, которые выразили беспокойство о здоровье мужчины, кроме того, голова Эрнесто кровоточила, поэтому экипаж принял решение снять мужчину с рейса. Впрочем, самому клиенту авиакомпании и его спутнице это не понравилось.

Эрнандес-Гарнье и девушка отказывались покидать свои места, поэтому в дело пришлось вмешиваться полицейским.

«Во время посадки на рейс компании American Airlines, следовавший из Майами в Лас-Вегас, двое пассажиров начали вести себя неадекватно и не выполнили указания членов экипажа. Правоохранительные органы отреагировали и высадили обоих клиентов из самолета», — говорится в заявлении.

Ранее в Китае рейс задержали на час из-за пассажирки, отказавшейся убирать брендовую сумочку под кресло.