Сотрудники «Роснефти» устроили велопробеги и патриотические акции ко Дню флага

Сотрудники предприятий «Роснефти» в День Государственного флага организовали патриотические акции, мастер-классы, викторины, велопробеги и фотоконкурсы по всей стране, сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Мероприятия состоялись в Московской, Ленинградской, Архангельской, Воронежской, Иркутской и других областях.

Более чем на 1 тыс. АЗС «Роснефти» по всей стране автомобилистам раздавали ленты в цветах российского триколора.

Активисты «РН-Ванкора» и члены их семей в честь праздника проехали на велосипедах 3 км в одежде белого, синего и красного цветов. Нефтяники «РН-Уватнефтегаза» и «Тюменского нефтяного научного центра» преодолели дистанцию 22 км. Велосипеды спортсменов были украшены триколорами.

Сотрудники «Тюменнефтегаза» развернули флаг площадью 80 кв. м на территории месторождения «Русское», а волонтеры «Самотлорнефтегаза» и «Движения первых» — триколор величиной 36 кв. м на набережной Нижневартовска.

Сотрудники «Самотлорнефтегаза» организовали праздничный концерт с познавательной викториной, посвященной истории российского триколора.

Активисты «СевКомНефтегаза» и «Движения первых» провели для детей в лагере на базе МБОУ «Лицей» эстафеты и конкурсы.

Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» прочитали жителям Нягани лекцию о появлении российского флага и его изменении со времен Петра I.

Молодые специалисты «СамараНИПИнефти» с российскими флагами в руках выстроились на главной площади Самары в форме сердца — в знак любви к Родине. Также сотрудники института приняли участие в творческом конкурсе, делая фотографии в разных местах страны на фоне флага РФ.

Волонтеры «Новокуйбышевского НПЗ» и «Новокуйбышевского завода масел и присадок» провели для детей квиз «Душа России в символах ее».

Сызранский НПЗ также организовал для детей сотрудников патриотический урок. Кроме того, заводчане приняли участие в массовом флешмобе, создав масштабный рисунок флага.

Работники «Саратовского НПЗ» провели в санатории мастер-классы по мини-футболу и соревнования по перетягиванию каната.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания украсила флагами самые высокие точки завода — 70-метровую установку каталитического крекинга и 40-метровую установку каталитического риформинга.

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.