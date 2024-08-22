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Во Франции прокуратура потребовала суда над Депардье по делу о домогательствах

BFMTV: в Париже потребовали привлечь Депардье к суду по делу об изнасиловании

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Парижская прокуратура потребовала инициировать судебное разбирательство в отношении французского актера с российским гражданством Жерара Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в октябре над Депардье пройдет суд по делу о сексуальных домогательствах.

29 апреля Депардье был заключен под стражу. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что актер «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, но сам Депардье отрицал все обвинения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили, должна ли Россия защищать попавшего под суд Депардье.

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