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В Бурятии пятилетний ребенок на тракторе переехал семилетнего брата

В Бурятии ребенок за рулем трактора задавил старшего брата

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Pexels

В Джидинском районе Бурятии пятилетний мальчик завел трактор, стоявший во дворе дома, и переехал семилетнего брата. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Инцидент произошел в селе Оер, двое несовершеннолетних играли во дворе частного дома без присмотра взрослых. Пятилетний мальчик забрался в кабину припаркованного трактора, сумел завести двигатель и проехал несколько метров.

Под колесами сельхозтехники оказался его семилетний брат. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается, где в момент происшествия находились родители несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Еланском районе Волгоградской области четырехлетний ребенок сел за руль отцовской машины и наехал на сестру. Он сумел завести авто, легковушка тронулась с места и переехала годовалую сестру мальчика, игравшую возле машины. Пострадавшую немедленно доставили в детскую больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спасти девочку не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее депутат на тракторе переехал шестилетнего мальчика в селе под Тюменью.

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