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Продавец арбузов, дважды судимый за изнасилование, вывез россиянку в степь и надругался

В Астраханской области продавца арбузов задержали за изнасилование женщины

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Астраханской области ранее судимого мужчину подозревают в изнасиловании. Об этом сообщает astrakhan.aif.ru.

Инцидент произошел в Черноярском районе. По версии правоохранителей, компания местных жителей собралась и выпивала. Позже все вместе поехали за алкоголем. Все, кроме 36-летней женщины и ее бывшего 31-летнего возлюбленного, вышли из машины.

Мужчина хотел поговорить об их отношениях, но вскоре между ними произошел конфликт, бывший возлюбленный отвез женщину в степь, где изнасиловал.

Пара вернулась домой, и вскоре россиянка обратилась в полицию, мужчину задержали.

«В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Известно, что фигурант был судим дважды, срок в обоих случаях он получал за изнасилования. В последний раз он отправился в колонию в июне 2021 года, в 2024 он вышел на свободу и официально нигде не работал. После освобождения занимался продажей арбузов.

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