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Администратора тира, где подросток выстрелил в отца, арестовали

В Подмосковье арестовали администратора тира, где подросток выстрелил в отца

В Подмосковье суд арестовал администратора тира, в котором несовершеннолетний случайно выстрелил в своего отца. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, суд принял решение отправить 51-летнего администратора стрелкового клуба под арест на срок в два месяца. Он не проконтролировал соблюдение посетителями техники безопасности и в результате мужчина вышел на линию огня, чтобы сфотографировать сына с оружием — это запрещено. В этот момент подросток случайно выстрелил в родителя. Спасти пострадавшего не удалось.

Инцидент произошел 20 августа в городе Реутове. Сотрудник тира в нарушение своих трудовых обязанностей пустил в заведение подростка, не заключив с ним договор об оказании услуг. Позже мужчина покинул комнату для стрельбы, хотя должен был находиться там и контролировать соблюдение правил безопасности.

Ранее трое мужчин не прошли фейсконтроль в петербургском антикафе и выстрелили в хозяина.

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