Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В день государственного флага для жителей новых регионов провели конкурсы и флешмобы

В новых регионах России отпраздновали День государственного флага

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В новых российских регионах состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага.

Как сообщает Telegram-канал «Донбасс Медиа», у жителей столиц Донбасса узнали, где бы они хотели видеть флаг России.

«Я считаю, что российский флаг должен быть везде», — ответил один из участников опроса.

Кроме того, команда «Донбасс Медиа» попросила нейросети сгенерировать песню про российский к празднику. Ее опубликовали в Telegram-канале издания.

«Триколор для жителей Донбасса - предмет особой гордости. Символ борьбы за свободу своих убеждений», — говорится в сообщении.

Также авторы канала обратились к нейросетям и узнали, как бы выглядел триколор на всемирно известных брендах.

Как сообщил Telegram-канал «Инцидент Луганск | ЛНР», на главной гостинице города вывесили огромный 3D-флаг.

»Луганск - русский город. И праздновать День флага России в составе самой мощной в мире страны - особое удовольствие, гордость и трепет», — говорится в сообщении.

Подобный 3D-триколор появился и на колесе обозрения в донецком парке Щербакова, сообщает Telegram-канал «Очевидец Донецк».

Также в праздничный день для жителей новых регионов провели конкурсы и флешмобы. Так, жителей Луганска попросили с помощью интуиции угадать, который из закрытых флагов российский. В свою очередь, жители Луганска и Мелитополя провели флешмоб, в рамках которого одеваются в цвета государственного флага.

«Флаг России - это символ мощи и величия нашего государства. Недаром три его цвета олицетворяют чистоту, преданность и храбрость. Мы должны свято чтить традиции Родины, гордиться ее богатой историей», — говорится в сообщении.

Кроме того, на улицах Мелитополя появились патриотические стикеры с подписью «Мелитополь — это Россия».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами