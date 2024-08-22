В день государственного флага для жителей новых регионов провели конкурсы и флешмобы

В новых российских регионах состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага.

Как сообщает Telegram-канал «Донбасс Медиа», у жителей столиц Донбасса узнали, где бы они хотели видеть флаг России.

«Я считаю, что российский флаг должен быть везде», — ответил один из участников опроса.

Кроме того, команда «Донбасс Медиа» попросила нейросети сгенерировать песню про российский к празднику. Ее опубликовали в Telegram-канале издания.

«Триколор для жителей Донбасса - предмет особой гордости. Символ борьбы за свободу своих убеждений», — говорится в сообщении.

Также авторы канала обратились к нейросетям и узнали, как бы выглядел триколор на всемирно известных брендах.

Как сообщил Telegram-канал «Инцидент Луганск | ЛНР», на главной гостинице города вывесили огромный 3D-флаг.

»Луганск - русский город. И праздновать День флага России в составе самой мощной в мире страны - особое удовольствие, гордость и трепет», — говорится в сообщении.

Подобный 3D-триколор появился и на колесе обозрения в донецком парке Щербакова, сообщает Telegram-канал «Очевидец Донецк».

Также в праздничный день для жителей новых регионов провели конкурсы и флешмобы. Так, жителей Луганска попросили с помощью интуиции угадать, который из закрытых флагов российский. В свою очередь, жители Луганска и Мелитополя провели флешмоб, в рамках которого одеваются в цвета государственного флага.

«Флаг России - это символ мощи и величия нашего государства. Недаром три его цвета олицетворяют чистоту, преданность и храбрость. Мы должны свято чтить традиции Родины, гордиться ее богатой историей», — говорится в сообщении.

Кроме того, на улицах Мелитополя появились патриотические стикеры с подписью «Мелитополь — это Россия».