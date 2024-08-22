Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае после взрыва в доме под завалами нашли двух выживших котов

В Кизеле сотрудники МЧС спасли двух котов из разрушенного взрывом дома

close
100%
Андрей Родыгин/VK

В Кизеле сотрудники МЧС достали из-под разрушенного дома нескольких домашних животных. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местные паблики.

В сообществах опубликованы видеозаписи, на которых спасатели передают владельцам двух котов. Фото с питомцами местных жителей появились и на официальной странице главы города Андрея Родыгина. В публикации он рассказал, что на данный момент местным жителям оказывают помощь в размещении и питании.

По словам местной жительницы, ее кот также мог остаться под завалами. Она обратилась к спасателям за помощью.

Взрыв в одном из домов Кизела произошел утром 22 августа. В результате разрушились несколько квартир, из-за хлопка пострадали несколько человек, точное количество которых не уточняется. В некоторых источниках есть информация о двоих пострадавших, один из них от госпитализации отказался.

Не исключается, что причиной произошедшего могла стать газовая колонка.

Ранее четырех котят, застрявших между стенами дома, спасли в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами