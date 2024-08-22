В Пермском крае после взрыва в доме под завалами нашли двух выживших котов

В Кизеле сотрудники МЧС достали из-под разрушенного дома нескольких домашних животных. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местные паблики.

В сообществах опубликованы видеозаписи, на которых спасатели передают владельцам двух котов. Фото с питомцами местных жителей появились и на официальной странице главы города Андрея Родыгина. В публикации он рассказал, что на данный момент местным жителям оказывают помощь в размещении и питании.

По словам местной жительницы, ее кот также мог остаться под завалами. Она обратилась к спасателям за помощью.

Взрыв в одном из домов Кизела произошел утром 22 августа. В результате разрушились несколько квартир, из-за хлопка пострадали несколько человек, точное количество которых не уточняется. В некоторых источниках есть информация о двоих пострадавших, один из них от госпитализации отказался.

Не исключается, что причиной произошедшего могла стать газовая колонка.

Ранее четырех котят, застрявших между стенами дома, спасли в Подмосковье.