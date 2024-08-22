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Глава столичного Дептранса Ликсутов сообщил об обновлении поездов на маршруте МЦД-3

Ликсутов: на маршруте МЦД-3 запустили девятую по счету «Иволгу 4.0»

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Дептранс Москвы

На третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) продолжается масштабное обновление подвижного состава. На маршрут вышла девятая по счету «Иволга 4.0», сообщил в Тelegram-канале столичного Департамента транспорта глава ведомства Максим Ликсутов.

Замену поездов предыдущих поколений на новые Максим Ликсутов назвал важным этапом в преобразовании городского рельсового транспорта. По его словам, пассажиры уже ощутили результаты этих преобразований.

«На D3 сейчас курсирует 28 современных и удобных «Иволг». Полностью обновить поезда на этом маршруте город планирует совместно с перевозчиком ЦППК до конца 2024 года», — написал глава Дептранса.

Он отметил, что год назад при запуске третьего диаметра здесь было 66% современных составов, а сейчас их доля достигла 85%.

Ликсутов напомнил, что в мае по третьему диаметру начали курсировать первые поезда «Иволга 4.0».

«Сегодня их уже девять. Мы продолжаем развивать МЦД по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил он.

В Дептрансе отметили, что поезд «Иволга 4.0» оснащен всем необходимым для комфортной поездки: просторными вагонами, эргономичными сиденьями, третьей дверью для удобной посадки и высадки, адаптивным освещением, климат-контролем, а также зарядками для смартфонов.

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