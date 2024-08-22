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Граждан КНР попросили воздержаться от поездок на Украину

Гражданам Китая рекомендовали воздержаться от поездок на Украину

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Посольство Китая в Киеве призвало граждан КНР воздержаться от поездок на Украину из-за угрозы их безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что в Украине часто звучат сирены, что увеличивает риск воздушных атак и других угроз. Посольство рекомендует китайским гражданам, оставшимся на Украине, повысить бдительность и следовать рекомендациям по безопасности, в частности, использовать убежища при сигналах воздушной тревоги.

Это заявление свидетельствует о серьезных опасениях Китая в отношении безопасности своих граждан на Украине и о том, что ситуация в стране остается нестабильной и представляет угрозу для иностранцев.

Сегодня Священный синод Русской православной церкви призвал международные организации немедленно отреагировать на притеснение верующих Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.

Ранее а Украине пропал без вести ирландский наемник.

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