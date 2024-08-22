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В Курской области временно не осуществляют выплаты за утрату имущества

МЧС: выплаты за утрату имущества временно не осуществляются в Курской области

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Выплаты в связи с утратой имущества временно не осуществляются из-за обстановки в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков, слова которого передает РИА Новости.

«Выплаты в связи с утратой имущества временно не осуществляются, так как оперативная обстановка не позволяет комиссии производить оценку ущерба. После ее стабилизации данная работа будет организована незамедлительно», — заявил глава ведомства.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство выделит 858 млн рублей на оказание поддержки россиянам, которые проживают в приграничных регионах и лишились имущества.

Он добавил, что эвакуированные из Курской области жители подали уже более 100 тыс. заявок на получение выплаты в размере 15 тыс. рублей. Для обработки обращений правительство подключило сотрудников МФЦ из других регионов. На выплату средств также выделили дополнительные 713 млн рублей.

До премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, которые ведут свою деятельность в приграничных районах Курской области.

Ранее назвали число выехавших из приграничья Курской области.

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