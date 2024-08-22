Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

22 августа назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что после предыдущих взрывов на объектах критической инфраструктуры были найдены повреждения. При этом он не раскрыл, о каких именно объектах идет речь. В результате город частично остался без света.

Херсонская область — субъект России, который находится в нижнем течении Днепра. Регион омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, более того, продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, тогда как правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее Сальдо заявил о критической ситуации с загрязнением воды в Херсоне.