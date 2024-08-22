Полицейские накрыли наркопритон в квартире дома в Челябинске

В Челябинске 28-летний местный житель устроил в своей квартире наркопритон. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, хозяин квартиры в многоэтажном доме, расположенном в Калининском районе, предоставлял свое жилище зависимым от наркотиков людям для употребления в ней запрещенных веществ, а также сам присоединялся к ним. Сотрудники правоохранительных органов накрыли притон и составили на владельца жилплощади и двух его гостей административные протоколы.

Отмечается, что из квартиры изъяли предметы для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

До этого петербургские проститутки сбежали от полиции через окно притона и получили переломы, травмы позвоночника и грудной клетки. Состояние обеих оценивается как среднетяжелое.

Ранее в российском регионе накрыли нелегальный притон с азартными играми.