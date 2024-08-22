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Москвичка лишилась трех квартир и 30,4 млн рублей из-за мошенников

В Москве пенсионерка перевела угрожавшим ей аферистам 30,4 млн рублей

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Depositphotos

Жительница Москвы поверила аферистам и отдала им более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Россиянка общалась с мошенниками четыре месяца, все это время злоумышленники угрожали ей. Если бы 79-летняя женщина рассказала обо всем полиции, они якобы могли нанести вред ее семье.

В результате пенсионерка передала курьерам 5,8 миллионов рублей. Часть этих средств она сняла со счета сестры-инвалида, которым официально могла распоряжаться. Тем не менее злоумышленники продолжали с ней общаться.

«Пенсионерку убедили заключить договоры пожизненной ренты с переходом прав собственности на ее квартиру и квартиру сестры, а также продать вторую квартиру, принадлежащую родственнице», – поделились в ведомстве.

После сделок женщина также отдавала деньги курьерам.

Всего мошенники выманили у россиянки 30,4 миллиона рублей. На данный момент аферистов ищут.

В прокуратуре напомнили о том, что не стоит выполнять указания неизвестных, независимо от того, кем они представляются.

Ранее мигрант-криптовалютчик лишился 23 миллионов рублей из-за мошенников в Подмосковье.

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