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Названо число выехавших из приграничья Курской области

Смирнов: из приграничья Курской области выехали более 130 тысяч жителей

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Более 130 тыс. жителей курского приграничья выехали, около 20 тыс. человек остались. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, слова которого передает «Интерфакс».

По его словам, согласно решению оперативного штаба, в зону отселения и эвакуации попали восемь районов области с численностью жителей 152 566 человек.

На текущий момент выехали 133 190, осталось 19 376 человек, сообщил Смирнов.

Он добавил, что в настоящее время развернуто более 500 лагерей временного пребывания людей, в них находится свыше 12 тыс. человек, в том числе 3407 детей.

22 августа Смирнов сообщил, что в Курске устанавливают железобетонные укрытия. Глава региона уточнил, что железобетонными укрытиями оснастят 60 основных остановочных павильонов в городе.

Накануне правительство Курской области приняло постановление о бесплатном проезде в общественном транспорте в Курске и его пригороде по карте жителя региона для беженцев из приграничных районов.

Ранее Смирнов рассказал, на сколько километров ВСУ проникли вглубь Курской области.

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