Врач рассказал о вреде кабачков для здоровья

Польза кабачков с собственного огорода будет зависеть от почвы, в которой они росли. Об этом в интервью Сиб.фм рассказал врач-диетолог Валерий Герасимов.

По его словам, если удобрять овощи химикатами, они могут даже навредить здоровью человека. Помимо этого, польза от этого продукта будет зависеть от способа приготовления. Так, если жарить кабачки в большом количестве растительного масла, они впитают его и повысят уровень холестерина. Вместо этого врач советует тушить их.

«Фаршированные кабачки и баклажаны с мясом — самое полезное блюдо, которое только можно придумать с сезонными овощами. В нем будет и клетчатка, и белок», — заключил Герасимов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что кабачки лучше всего хранить в темном, прохладном и сухом месте, где на них не будет падать яркий солнечный свет. По ее словам, классические кабачки с твердой кожурой могут так храниться до марта. Однако эксперт отметила, что лучше всего эти овощи замораживать, чтобы они не занимали много места и при этом сохранили вкусовые качества.

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