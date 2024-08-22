Молодого человека похитили и пытали из-за долга перед наркомафией

Во Франции 19-летнего юношу похитили, держали в плену и пытали из-за долга перед наркодилерами, сообщает газета Le Parisien.

На прошлой неделе покупатель супермаркета в Ле Клей-Су-Буа наткнулся на молодого человека в состоянии шока. Он вызвал на место полицейских, которым юноша рассказал, что 48 часов назад был похищен тремя людьми с автостоянки у супермаркета Auchan в Бюшеле. По его словам, похитители были наркоторговцами, которым он задолжал €15 тыс.

Преступники отвезли жертву в лес и потребовали вернуть им указанную сумму, а также угрожали молодому человеку пистолетом. Они сделали два выстрела рядом с пленником, чтобы его напугать. В конце концов похитители согласились списать долг, если пострадавший будет работать на них бесплатно. Также злоумышленники били его кулаками по лицу, прижигали руки паяльной лампой и сигаретами, а также обрили голову лезвием.

В итоге пострадавший попал в больницу и получил семь дней полной нетрудоспособности. 19 августа двое подозреваемых, 23 и 19 лет, были задержаны и взяты под стражу. Расследование продолжается.

Ранее двое москвичей похитили молодого человека в Челябинске ради 500 тыс. рублей.