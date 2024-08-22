Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодого человека похитили и пытали из-за долга перед наркомафией

Во Франции наркоторговцы похитили и пытали юношу из-за долга в €15 тысяч

close
100%
Shutterstock

Во Франции 19-летнего юношу похитили, держали в плену и пытали из-за долга перед наркодилерами, сообщает газета Le Parisien.

На прошлой неделе покупатель супермаркета в Ле Клей-Су-Буа наткнулся на молодого человека в состоянии шока. Он вызвал на место полицейских, которым юноша рассказал, что 48 часов назад был похищен тремя людьми с автостоянки у супермаркета Auchan в Бюшеле. По его словам, похитители были наркоторговцами, которым он задолжал €15 тыс.

Преступники отвезли жертву в лес и потребовали вернуть им указанную сумму, а также угрожали молодому человеку пистолетом. Они сделали два выстрела рядом с пленником, чтобы его напугать. В конце концов похитители согласились списать долг, если пострадавший будет работать на них бесплатно. Также злоумышленники били его кулаками по лицу, прижигали руки паяльной лампой и сигаретами, а также обрили голову лезвием.

В итоге пострадавший попал в больницу и получил семь дней полной нетрудоспособности. 19 августа двое подозреваемых, 23 и 19 лет, были задержаны и взяты под стражу. Расследование продолжается.

Ранее двое москвичей похитили молодого человека в Челябинске ради 500 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами