Активисты ЕР и МГЕР провели празднование Дня государственного флага по всей России

«Единая Россия» и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) проводят патриотические мероприятия по всей стране в День государственного флага. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Так, активисты организуют в регионах автопробеги, растягивают полотна флага в знаковых местах городов, поднимают их на вершины гор, а также создают патриотические граффити.

«Активисты уже подняли флаг на вулкан Эбеко на Северных Курилах, развернули полотно у памятника Защитникам Советского Заполярья в Мурманске, в Энгельсе и Московской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня будут проведены автопробеги с российскими флагами в Севастополе, Якутске, Калуге, Костроме, Саранске, Кызыле, Абакане. В свою очередь, в Кирове активисты Единой России зажгут дымовые шашки белого, синего и красного цветов.

В Луганске также пройдет патриотическая акция. Так волонтеры вместе с участниками СВО развернут полотно флага площадью 2400 кв. м.

Помимо этого, на улицах городов по всей России волонтеры партии и молодогвардейцы раздают ленточки-триколор.