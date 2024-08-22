Женщина из Вологды отказалась от ребенка после отправки его отца на СВО

Жительница Вологды отказалась от ребенка после того, как его отец ушел на фронт. Об этом сообщает «Вологда.ру».

Пара рассталась за некоторое время до того, как мужчина оказался в зоне СВО. Женщина родила мальчика, но оставила его в Перинатальном центре. О том, что у него есть сын, россиянин узнал только после того, как из-за ранения попал в госпиталь.

Семье мужчины удалось взять опеку над младенцем. На данный момент ребенка воспитывают дедушка и бабушка.

По словам пожилой женщины, мальчик стал ее первым внуком, помимо него у пенсионерки шесть внучек. Новому члену семьи помогают освоиться все родственники.

«Жизнь обрела новые краски, как будто снова вернулись в нашу молодость. Мы не могли оставить свою родную кровиночку», – поделилась россиянка.

Младенца уже крестили, его крестными стали сестра и ее муж. Они не только поддерживают семью, но и помогают в воспитании ребенка.

Ранее россиянин бросил в подъезде двухлетнего ребенка и отказался его забирать.