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Женщина из Вологды отказалась от ребенка после отправки его отца на СВО

В Вологде женщина родила от участника СВО и отказалась от ребенка

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Shutterstock

Жительница Вологды отказалась от ребенка после того, как его отец ушел на фронт. Об этом сообщает «Вологда.ру».

Пара рассталась за некоторое время до того, как мужчина оказался в зоне СВО. Женщина родила мальчика, но оставила его в Перинатальном центре. О том, что у него есть сын, россиянин узнал только после того, как из-за ранения попал в госпиталь.

Семье мужчины удалось взять опеку над младенцем. На данный момент ребенка воспитывают дедушка и бабушка.

По словам пожилой женщины, мальчик стал ее первым внуком, помимо него у пенсионерки шесть внучек. Новому члену семьи помогают освоиться все родственники.

«Жизнь обрела новые краски, как будто снова вернулись в нашу молодость. Мы не могли оставить свою родную кровиночку», – поделилась россиянка.

Младенца уже крестили, его крестными стали сестра и ее муж. Они не только поддерживают семью, но и помогают в воспитании ребенка.

Ранее россиянин бросил в подъезде двухлетнего ребенка и отказался его забирать.

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