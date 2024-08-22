Больше россиян стали ассоциировать День флага с гордостью за страну

Исследовательский центр FEEDBACK провел социологический опрос о том, как жители РФ воспринимают государственный флаг, какие ассоциации у них возникают. Опрос подобного формата проводится второй год, ответы респондентов зафиксированы в динамике. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, в прошлом году было отмечено, что главная по популярности ассоциация с флагом РФ — гордость за страну и национальная идентичность набрала 52% голосов опрошенных. В этом году данный вариант ответа завоевал еще большую популярность среди респондентов: уже 63% (на 11% больше) ассоциируют гордость и национальную идентичность с российским триколором.

Кроме того, в 2023 году суммарно 47% опрошенных высказывались о безусловной важности праздника Дня флага для российских граждан. Этот показатель также возрос: суммарно 67% респондентов высоко оценили важность праздника и его главного символа — флага России для большинства россиян.

При этом, сравнение с другими государственными праздниками, в частности с Днем народного единства, показывает интересное изменение оценки значимости Дня флага. В среднем, День народного единства оказался для россиян более близким и привычным, распространенным и ориентированным на продвижение важных ценностей — 56,6% в среднем против 24,4% у Дня флага. Это говорит о том, что праздник российского триколора нуждается в повышении значимости в глазах граждан.

Респондентам также задали вопрос о том, как, по их мнению, можно добиться повышения значимости Дня флага. Самым популярным ответом оказалось включение праздника в календарь выходных дней (55%). На втором месте оказалось проведение мероприятий по продвижению праздника в образовательных учреждениях (49%). Третьим по популярности ответом стал выпуск большего количества качественного контента (33%).

В целом, 81% опрошенных заявили о гордости по поводу флага России и важности этого символа для страны. 13% не испытывают никаких эмоций по поводу российского триколора, 5% затруднились с ответом, и только 1% высказались о негативном отношении к флагу.



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