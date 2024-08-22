Главред «Черной сотни» заявил об этнической идентичности русских и украинцев

Жители Украины никогда не откажутся от русской культуры, несмотря на все вводимые властью запреты. Об этом в интервью «Донецкому агентству новостей» рассказал главред издательства «Черная сотня», основатель книжных лавок «Листва», основатель и командир гуманитарного проекта «Тыл-22» Дмитрий Бастраков.

По его мнению, в условиях свободной информации и конкуренции русская культура «все равно победит».

Также публицист рассказал изданию, что значит быть русским.

«Быть русским — это, в первую очередь, самого себя определять как русского, считать, что ты русский, чувствовать сопричастность. Это вопрос самоопределения и самоосознания», — отметил Бастраков.

По его словам, этнически русские с украинцами и белорусами идентичны абсолютно — отличаются только национальные проекты.

«Существовал имперский русский национальный проект, советский национальный проект, украинский национальный проект», — отметил он.

Бастраков выразил уверенность, что украинский национальный проект не будет достроен и не будет жизнеспособен, просто потому, что он строится на отрицании — на антирусскости.

«Такие проекты долго не живут. Украинская нация может существовать только во время войны с Россией. Убрать это противостояние, и вся их идентичность просто будет не нужна. В плане того: а зачем быть антирусским, какой смысл во всей этой затее?» — добавил публицист.

При этом он рассказал, что восстановление русской национальной идентичности в Донбассе происходило под давлением украинского национализма. При этом Бастраков подчеркнул, что нация зачастую формируется именно в условиях противостояния.

«Донецк в 2014 году был более пограничен в плане идентичности, чем Мариуполь в 2022-м. Возможно, потому, что нация куется зачастую в противостоянии с чем-то или кем-то, в каких-то проблемах, и Мариуполь натерпелся от украинских националистов, из-за того что им насаждалась чуждая им украинская идентичность, украинский язык, у них больше актуализировалось русское по памяти. По памяти еще советской и старой, по памяти еще отцов», — отметил главред издательства «Черная сотня».