Петербуржец с аллергией на каннабис выкинул выращенные кусты растения и попался полиции

В Петербурге осудили мужчину, который из-за начавшейся аллергии на каннабис решил выкинуть выращенные кусты растения и попался полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Предварительно установлено, что мужчина в конце 2023 года начал выращивать каннабис в доме на проспекте Римского-Корсакова для собственного потребления. Так он решил сэкономить на наркотиках, однако на первое время, до всхода собственного урожая, приобрел килограмм вещества у дилера без намерения продавать.

Злоумышленник высадил семена растения в специально подготовленных условиях и тщательно ухаживал за ними. Всего у петербуржца взошло 45 кустов, однако примерно в этот же период у него началась аллергия на каннабис.

В результате пострадавший от реакции на наркотик мужчина начал выносить горшки с растениями на мусорку и в этот момент попался полиции. У него изъяли каннабис как в горшках, так и готовый к употреблению.

Суд признал его виновным в незаконном культивировании наркотических растений в крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ также в крупном размере. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц условно с испытательным сроком три года.

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