В Ростове-на-Дону отменили уличные мероприятия в честь дня города

В Ростове-на-Дону празднование дня города пройдет без традиционных массовых мероприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

По его словам, решение отменить празднование в парках, скверах и на улицах Ростова продиктовано соображениями безопасности. При этом мероприятия в закрытых помещениях состоятся.

Логвиненко выразил уверенность, что жители города отнесутся к решению властей с пониманием.

В августе увеличилось число атак беспилотников украинских войск на Ростовскую область. Так, в ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Пролетарске. Сообщалось, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в городе произошло возгорание дизельного топлива.

Губернатор региона Василий Голубев сначала заявил, что в ходе тушения пожара на складе дизельного топлива в городе Пролетарске Ростовской области пострадали 18 спасателей, пять из них тогда попали в реанимации. Позднее число пострадавших пожарных стало расти.

Ранее сообщалось, что священники РПЦ провели молебен рядом с пожаром в Пролетарске.