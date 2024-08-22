В Ботсване нашли один из самых больших драгоценных камней в мире

Канадская компания Lucara Diamond добыла один из крупнейших среди когда-либо найденных в мире алмазов весом 2492 карата на руднике Карове в Ботсване. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Найти алмаз удалось благодаря использованию специальной рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, которая позволяет обнаруживать и извлекать крупные драгоценные камни.

Самый крупный в истории человечества алмаз, получивший название «Куллинан», был найден в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).

В июле стало известно, что Россия в 2023 году сократила добычу и экспорт необработанных алмазов. Кроме России в прошлом году экспорт сократили и другие крупные производители, такие как Ботсвана, Канада, Демократическая Республика Конго. По мнению экспертов, мировой рынок алмазов и бриллиантов переживает затяжное падение цен и слабый спрос.

В прошлом году компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса» добыла в Якутии самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества массой 390,7 карата.

Ранее житель США нашел на прогулке в национальном парке крупный алмаз.